Newey trots op 'toegankelijke' hypercar RB17

Het team van Red Bull Racing houdt zich bezig met meer zaken dan alleen de Formule 1. Vorige maand onthulde Red Bull hun eerste Hypercar: de RB17. Volgens Adrian Newey moet de wagen toegankelijk zijn voor coureurs met relatief weinig ervaring in de autosport.

De RB17 is het kindje van Newey. De Britse topontwerper vertrekt begin volgend jaar bij Red Bull, en tot die tijd houdt hij zich vooral bezig met de hypercar. Hij stond aan de wieg van de ontwikkeling van de wagen, en hij heeft ervoor gezorgd dat de RB17 is zoals hij nu is. De wagen moet in de buurt komen van een Formule 1-auto qua performance, en dat betekent dat het een zeer krachtige auto is.

Normaal gesproken moeten dit soort wagens niet in de handen vallen van een onervaren bestuurder. Newey laat in de podcast Talking Bull weten dat dit met de RB17 anders is: "We hebben geprobeerd een auto te bouwen die toegankelijk is voor iemand met relatief weinig ervaring. Die zou de auto aan moeten kunnen voelen, die moet vriendelijk zijn, niet te pittig en niet te moeilijk om te besturen. Als je je eigen vaardigheden ontwikkelt, kun je de auto aanpassen en tunen, met verschillenden banden en verschillende downforceniveau's. Dan kan je met de auto meegroeien en uiteindelijk tot Formule 1-rondetijden komen. Toegegeven, de wagen moet dan wel in de handen van een professional zijn."

Toch zouden ook snelle amateurs goed voor de dag kunnen komen in de RB17. Newey wijst namelijk naar een recente gebeurtenis in de simulator van Red Bull: "We hadden laatst één van onze klanten in de simulator zitten, en dat was eigenlijk geen professionele coureur, maar eerder een zeer goede amateurcoureur. En in de simulator zou hij op Silverstone op pole position hebben gestaan, met een seconde voorsprong."