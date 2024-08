Brown past wijsheden van Wolff toe bij McLaren

Het team van McLaren vecht dit jaar om de prijzen in de Formule 1. De Britse renstal presteert zeer goed en ze richten hun pijlen op de wereldtitels. Nog niet alles gaat goed, maar Zak Brown weet dat zijn team nog redelijk onervaren is. Hij past dan ook een wijsheid van Toto Wolff toe.

McLaren heeft dit jaar de stop naar de top van het Formule 1-veld gezet. Samen met Red Bull, Mercedes en Ferrari vechten ze om de zeges. McLaren-CEO Zak Brown maakt er geen geheim van wat zijn doel is. De Amerikaan wil gaan vechten om de wereldtitels, maar hij stelt wel dat het constructeurskampioenschap de meest realistische doelstelling is. McLaren heeft al twee races gewonnen, maar dat hadden er veel meer kunnen zijn.

Er ging veel fout bij het team in de afgelopen maanden. Brown weet dit, en hij stelde al dat dit meer tijd nodig zal hebben. Om dit standpunt te onderbouwen, wijst hij in gesprek met Motorsport.com naar een wijsheid van zijn Mercedes-collega Toto Wolff: "Ik denk dat Toto het goed omschreef: dit soort dingen leer je gewoon niet totdat je je in het heetst van de strijd bevindt. Gaandeweg leren we dingen, en dat is prima. Ik vertel mijn team altijd dat het oké is om fouten te maken, zolang we er maar van leren en dezelfde fouten niet nog een keer maken."