Hamilton schrapte bizarre scène uit F1-film

Aankomend weekend gaat niet alleen het Formule 1-seizoen verder, ook de opnames voor de film 'F1' gaan weer van start. Lewis Hamilton is achter de schermen betrokken bij het filmproject, en hij heeft tegengehouden dat er een enorm onrealistische scène in de film zat.

Vorig jaar begonnen in Silverstone de opnames van het ambitieuze filmproject. Hollywoodster Brad Pitt werd aangetrokken als hoofdrolspeler, en de crew kreeg zelfs de beschikking over een eigen pitbox en aangepaste Formule 2-wagens. Door acteursstakingen lagen de opnames geruime tijd stil, maar vorige maand gingen ze weer van start. Het is de verwachting dat Pitt en zijn collega's ook weer aanwezig zijn in Zandvoort.

Lewis Hamilton is op de achtergrond ook betrokken bij het project. De Mercedes-coureur zorgt ervoor dat alles er realistisch uitziet. In een interview met Esquire legt hij uit wat zijn werkzaamheden inhouden: "Ik buig me over de racescenario's, en of bijvoorbeeld het technische jargon van de engineers klopt. Maar het gaat vooral over die racescenario's en de perioden tussen inhaalacties en pitstopstrategieën, dat soort zaken. Het had zo kunnen zijn dat er op een gegeven moment een crash zou plaatsvinden in de film, waarbij de auto de muur zou raken en over de kop zou vliegen, om vervolgens weer op vier wielen te landen en door te rijden. Dat soort dingen gebeuren niet in de Formule 1."