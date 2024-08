Red Bull weet niet of Verstappen sneller is dan de RB20

Het team van Red Bull Racing is dit jaar niet langer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft een aantal sterke tegenstanders, en Max Verstappen lijkt elk weekend beter te presteren dan de RB20. Paul Monaghan weet niet of hij het daar helemaal mee eens is.

Verstappen kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. In de voorgaande jaren bestuurde hij een ijzersterke auto die veel sneller was dan de wagens van zijn concurrenten. Begin dit seizoen was dat ook het geval, maar al snel kwamen Mercedes, McLaren en Ferrari dichterbij. Verstappen blijft echter om de topposities vechten, wat ervoor zorgt dat mensen van mening zijn dat Verstappen beter presteert dan zijn auto.

Verstappen is vaak veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez, en dat voedt de meningen. Red Bulls Chief Engineer Paul Monaghan krijgt van PlanetF1 dan ook de vraag of Verstappen sneller is dan de auto: "Het werk dat we in de auto blijven steken is onverminderd hoog. Als we terugkijken naar vorig jaar, dan hadden we onszelf als doel gesteld om overal een kleine voorsprong te hebben qua rondetijd. Nu het allemaal wat spannender wordt, maakt Max dat misschien beter. Maar ik denk niet dat Max iets verbergt. Als Max harder moet pushen voor een zege, omdat anderen dichterbij komen, dan hoort dat toch bij de competitie?"