Ervaringsdeskundige raadt dream team met Verstappen en Alonso af

Max Verstappen krijgt dit jaar amper rugdekking van zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan maakt het seizoen gewoon af, maar er wordt nog steeds veelvuldig gespeculeerd over een vervanger. Volgens Jo Ramirez zou het geen goed idee zijn om Perez te vervangen door Fernando Alonso.

De kans dat Alonso bij Red Bull zal instappen als vervanger van Perez, is zeer klein. Beide coureurs verlengden dit jaar hun contract, maar in de Formule 1 kan altijd alles gebeuren. Alonso werd eerder dit jaar wel in verband gebracht met een zitje bij Red Bull Racing. De geruchten hielden een paar weken aan, maar daar kwam een einde aan toen Alonso zijn contract bij Aston Martin verlengde.

In Spanje blijft men echter filosoferen over een rijdersduo bestaand uit Alonso en Verstappen. Formule 1-veteraan Jo Ramirez werkte bij McLaren toen Alain Prost en Ayrton Senna hun titanenduel uitvochten. In gesprek met Mundo Deportivo stelt hij dan ook dat Verstappen niet naast Alonso moet rijden: "Ik zou het niet doen, omdat het te moeilijk is. Ik zou geen situatie tussen Senna en Prost herhalen. Die ervaring hadden we bij McLaren, en mensen denken er nu wel twee keer over na. Ik zou het niet doen, want de ego's van deze sporters op dit niveau zijn heel groot en het is moeilijk."