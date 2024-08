Brown vindt heel McLaren wereldkampioenschapsmateriaal

Het team van McLaren is zeer ambitieus. De Britse renstal heeft een geweldige eerste seizoenshelft achter de rug, en die goede vorm willen ze vasthouden. Zak Brown doet niet geheimzinnig over zijn doelen, hij stelt dat iedereen binnen zijn team kampioensmateriaal is.

Brown laat al het hele seizoen weten dat hij aast op de best mogelijke resultaten. De Amerikaan looft al maanden zijn team, en hij wil graag wereldkampioen worden. De CEO van McLaren heeft aangegeven dat hij denkt dat zijn team kan meedoen in beide wereldkampioenschappen. Hij weet dat Lando Norris waarschijnlijk niet in staat is om Max Verstappen in te halen, maar de constructeurstitel is volgens hem wel realistisch.

Brown is heel erg trots op de manier waarop zijn team werkt. Hij ziet geweldige dingen en hij stelt dat zijn team bij de besten hoort. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Alles komt nu samen. We krijgen enorme investeringen van onze aandeelhouders en onze sponsors. We hebben fantastische coureurs en een geweldig technisch- en managementteam. Het technische team heeft de middelen, de fanbase en de hulp van de partners nodig om in staat te zijn te doen wat ze nu doen. Andrea Stella gebruikt graag de term wereldkampioenschapsmateriaal. Ik ben het ermee eens dat alle afdelingen die een bijdrage leveren wereldkampioenschapsmateriaal zijn."