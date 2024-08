Hamilton gaat Mercedes missen: "Ze hebben mijn leven veranderd"

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van het team van Mercedes. De Brit gaat de overstap maken naar Ferrari, maar dat duurt nog eventjes. Nu wil Hamilton nog genieten van zijn tijd bij Mercedes, en hij is heel erg dankbaar voor alles.

Hamilton is al zeer lang verbonden aan Mercedes. Hij rijdt al sinds 2013 voor de Duitse renstal, en voor die tijd reed hij bij McLaren ook met Mercedes-krachtbronnen. De band tussen Mercedes en Hamilton is zeer hecht, maar toch heeft hij besloten op de deur na dit jaar achter zich dicht te trekken. Bij Ferrari gaat hij vanaf volgend jaar zijn jeugddroom in vervulling brengen. De verwachtingen zijn in ieder geval hoog.

Hamilton heeft elke keer aangegeven dat hij nog niet wil denken aan zijn aanstaande avontuur bij Ferrari. Hij focust zich volledig op Mercedes, maar hij geeft tegenover de internationale media wel toe dat hij dat team gaat missen: "Ik ben ontzettend trots op de mensen met wie ik binnen dit team samenwerk. Ik ben Mercedes echt ontzettend dankbaar. Ze hebben echt mijn leven veranderd. Ze steunden me toen in dertien jaar oud was en ze hebben me de kans gegeven om in de Formule 1 voor ze te rijden. Daarnaast hebben ze me al die jaren hun volledige vertrouwen gegeven."