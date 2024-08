Sportieve Hamilton maakte grote indruk op Bearman

Oliver Bearman rijdt volgend jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De jonge Brit maakte eerder dit jaar onverwachts zijn debuut bij Ferrari in Saoedi-Arabië. Hij onthult nu op welke manier Lewis Hamilton hem steunde na afloop van die bijzondere race.

Bearman rijdt volgend jaar in de Formule 1 voor het team van Haas. De jonge Brit rijdt dit jaar al een aantal vrije trainingen voor het Amerikaanse team, en hij is daarnaast ook nog altijd onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari. Hij fungeert ook als reservecoureur van het Italiaanse topteam. In die hoedanigheid mocht hij in Jeddah debuteren aangezien Carlos Sainz een blindedarmontsteking had.

Bearman gaat zijn debuutrace niet snel vergeten. Hij moest vlak voor de kwalificatie ineens instappen, en in de race pakte hij ook nog WK-punten. Lewis Hamilton steunde hem tijdens dat weekend, zo legt Bearman uit in de High Performance-podcast: "Lewis kwam als eerste naar mij toe na afloop van de race. Hij schudde mijn hand en hij deelde zijn felicitaties uit. Dat was voor mij natuurlijk een heel erg speciaal moment. Dit is een man die al in de Formule 1 rijdt sinds mijn geboorte!" Bearman kreeg al eerder steun van Hamilton: "In 2016 kreeg ik al een videoboodschap van Lewis. Ik had net het Britse kartingkampioenschap gewonnen. Via een vriend stuurde hij me toen een boodschap."