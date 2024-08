Marko steunt Schumacher en haalt uit naar Steiner

Mick Schumacher aast nog altijd op een comeback in de Formule 1. De kans is klein dat het gaat lukken, maar hij krijgt nu wel steun van Helmut Marko. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur is te spreken over Schumacher, en hij deelt een sneertje uit aan Günther Steiner.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Hij kende een ongelukkige periode met veel crashes, en toenmalig Haas-teambaas Günther Steiner kraakte hem veelvuldig af. Schumacher is vandaag de dag de reservecoureur van Mercedes en hij toont interesse in de vrije stoeltjes. Hij wordt in verband gebracht met de teams van Audi en Alpine.

Aardig

Red Bull-adviseur Helmut Marko zal Schumacher geen contract aanbieden. De Oostenrijker is echter wel positief over Schumacher. Bij F1-insider is Marko duidelijk: "Mick is één van de aardigste mensen in de hele paddock. Dat is een nadeel voor hem en daarbij heeft hij ook de handicap van een grote naam. Op sportief gebied heeft hij al veel bereikt. Zo won hij de titel in de Formule 3 en de Formule 2. Dat alleen maakte hem interessant voor de Formule 1-teams."

Steiner

Voor Red Bull is Schumacher nooit een optie geweest. Marko is daar heel erg eerlijk over, maar hij ziet wel andere kansen voor de Duitser: "Wat ons betreft waren er geen sportieve redenen waarom we nooit bij elkaar zijn gekomen. Hij was een junior van Ferrari, en daarna ging hij naar Mercedes. Hij was dus niet eens op de markt. Bij Haas werd hij niet eerlijk behandeld door Netflix-superster Günther Steiner. Dat is een feit. Als je eenmaal buiten de Formule 1 staat, wordt het moeilijk. Achter de schermen hoor je alleen maar goede dingen over hem. Wolff prijst hem de hemel in. Ik denk dat Audi en Alpine serieus over hem nadenken. Ik zou het hem niet misgunnen, want hij verdient het."