Magnussen heeft geen spijt van Formule 1-comeback

De kans is zeer groot dat Kevin Magnussen bezig is aan zijn laatste maanden in de Formule 1. Daarmee zou dan een einde komen aan de tweede periode van de Deen in de koningsklasse. Magnussen heeft er geen spijt van dat hij een comeback heeft gemaakt.

Magnussen verliet eind 2020 de Formule 1. Het team van Haas koos er toen voor om twee debutanten in de persoon van Nikita Mazepin en Mick Schumacher aan te stellen. Toen Mazepin begin 2022 werd ontslagen na de Russische inval in Oekraïne, had Haas een coureur nodig. De Amerikaanse renstal klopte weer bij Magnussen aan, en hij maakte een onverwachtste comeback in de Formule 1.

Hij vertrekt eind dit jaar weer bij Haas, en de kans is klein dat hij een nieuw zitje gaat vinden in de Formule 1. Magnussen stelt in gesprek met Motorsport.com dat hij geen spijt heeft van zijn onverwachte comeback in de Formule 1: "Nee, eerlijk gezegd heb ik dat helemaal niet. Ik heb er geen spijt van. Het was leuk om zoiets onverwachts te proberen. Het was echt een wilde rit, want ik had het hoofdstuk mentaal al helemaal afgesloten, werd vader en was al aan een de volgende fase van mijn leven begonnen met mijn kind en familie. En ineens was ik terug. Deze hele ervaring is heel spannend geweest voor mij en mijn familie."