Mercedes denkt dat zeropods hadden kunnen werken

Het team van Mercedes is dit seizoen definitief teruggekeerd aan de top van het Formule 1-veld. Ze hebben een aantal zware seizoenen achter de rug, waarin hun experimenten volledig de mist in gingen. Toch denkt Andrew Shovlin dat het zeropod-design onder bepaalde omstandigheden wel had gewerkt.

Toen er in 2022 nieuwe technische reglementen ingingen, koos Mercedes voor een opvallend design. De Duitse renstal verscheen op de baan met de zogenaamde zeropods. Bij dit design waren er vrijwel geen sidepods aanwezig, en het zorgde voor de nodige verbazing. Het ontwerp bracht Mercedes geen succes en het leek zelfs voor problemen te zorgen. Pas na een paar races in 2023 lieten ze het concept varen.

Bij Mercedes denken ze nog steeds dat de zeropods onder bepaalde omstandigheden goed hadden kunnen werken. Maar ze zijn wel realistisch op het concept. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin legt die opvallende mening van Mercedes uit en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ja, in de zin dat als elk team nu wist wat ze nu weten en terug konden gaan naar 2021 om het opnieuw uit te proberen. Elk team is sinds die tijd door een aanzienlijke leerfase heen gegaan. In die zin hadden we die sidepods uiteindelijk aan de praat kunnen krijgen."