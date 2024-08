Kan vriendschap Norris en Verstappen blijven bestaan?

Max Verstappen en Lando Norris zijn goede vrienden van elkaar. Op de baan vochten ze dit jaar ook meerdere felle duels uit. In Oostenrijk eindigde dat in tranen en dat zorgde voor veel berichten over hun vriendschap. Volgens Clement Novalak lachen coureurs om dit soort verhalen.

Verstappen en Norris vochten in de Oostenrijkse Grand Prix om de zege. De twee coureurs gingen het gevecht in met alles wat ze in zich hadden. Het resulteerde in een touché waardoor Norris uitviel en Verstappen terugviel. In de dagen daarna regende het verhalen over de vriendschap tussen Verstappen en Norris. Mensen vroegen zich af of ze wel vrienden konden blijven na de clash.

Coureurs denken heel anders over dit soort situaties, zo stelt Clement Novalak. De ELMS-coureur reed jarenlang in de Formule 2 en hij maakte de grote jongens van dichtbij mee. In de Track Limits podcast legt hij uit hoe coureurs naar dit soort situaties kijken: "Weet je wat het is, de media halen hun content op in de eerste vijf minuten na de race. Dat is doorgaans niet het moment waarop de coureurs rustig zijn. Dat is best slim, want zo krijg je de beste content! Lando zal best boos zijn geweest, maar de realiteit is nu eenmaal dat je te maken krijgt met incidenten met coureurs die je als vrienden ziet. Ik ben ook ooit tegen vrienden aangereden. Dan roep je wat scheldwoorden naar elkaar, maar daarna is het weer in orde. Ik denk dat het allemaal uit zijn verband werd gerukt."