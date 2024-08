Verstappen verrast collega's: "Dat doen niet veel coureurs"

Max Verstappen is één van de grootste sterren van de Formule 1. De Nederlander kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij gaan pakken, en op de baan blijft hij ijzersterk. Naast de baan maakt hij ook veel indruk, ook op andere coureurs uit de klassen in het voorprogramma.

Verstappen staat bekend om het feit dat hij zeer eerlijk is. Als hij ergens een mening over heeft, dan laat hij dat weten. Dit zorgt ervoor dat hij veel fans heeft, al levert hem ook vaak kritiek op van oud-coureurs of andere kenners uit de paddock. Niet iedereen kan zich daarin vinden, want veel coureurs kijken ook naar hem op. Dat geldt ook voor coureurs die dromen van een grote carrière in de autosport.

Geen bullshit

Dat geldt ook voor Clément Novalak. De Frans-Zwitserse coureur reed tot en met vorig jaar in de Formule 2, maar racet nu in de ELMS. In de Track Limits Podcast vertelt Novalak over zijn ervaringen met Verstappen: "Ik ben echt gek op Max. Hij is een echte no bullshit-coureur. Hij komt naar het circuit, stapt in de auto, rijdt zijn rondjes en vertrekt dan weer. Veel mensen vinden dat maar niks, omdat ze de persoon Max niet kennen. Toen een vriend me voorstelde aan Max, draaide hij zich om en zei hij dat als ik het niet had verpest in sector twee, ik het veel beter had kunnen en de top vijf had kunnen bereiken."

Bijzonder

Volgens Novalak is het heel erg bijzonder dat coureurs uit de Formule 1 zo omkijken naar hun collega's in andere klassen. Hij is dan ook lyrisch over Verstappen: "Toen hij dat zei, dacht ik bij mezelf: 'Jij weet wie ik ben?' Daarna hebben we een goed halfuur gesproken over racen in het algemeen. Dat een wereldkampioen je die tijd geeft, niet veel coureurs doen dat. Dat blijft in de Formule 1 misschien beperkt tot twee of drie coureurs."