Waché looft Newey: "Hij is een legende"

Het is geen geheim meer dat Adrian Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Bij het team zullen ze de topontwerper gaan missen. Pierre Waché is trots dat hij heeft mogen samenwerken met Newey, en hij stelt dat zijn afzwaaiende collega een echte legende is.

Enkele maanden geleden werd bekend dat Newey definitief gaat vertrekken bij Red Bull. Begin 2025 trekt hij de deur achter zich terug, en op dit moment houdt hij zich alleen nog maar bezig met de hypercar van Red Bull. Hij wordt in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin, en bij Red Bull baalt men dat hij vertrekt. Technisch directeur Pierre Waché werkte veelvuldig samen met Newey en daar is hij trots op.

Waché steekt niet onder stoelen of banken dat hij veel bewondering heeft voor Newey. De technisch directeur looft de topontwerper in een interview met Auto, Motor und Sport: "Hij is meer dan een inspiratiebron. Hij is een legende. Hij verdient die titel omdat hij hard werkt, hij leeft voor zijn werk en omdat hij altijd wil winnen. Wat ik van hem heb geleerd, is dat hij ondanks alle successen technisch onpartijdig bleef. Op zijn leeftijd is dat een bijzondere kwaliteit. Hij staat voor alles open, terwijl je normaal gesproken met de jaren blind wordt voor dingen. Bij mij is dat ook zo. Ik zal nooit bereiken wat hij heeft bereikt. Ik zal nooit kunnen zijn zoals hij, omdat ik nooit die volledige passie zal hebben die hij heeft."