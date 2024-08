Vasseur ziet Red Bull-DNA als belangrijke stap voor Ferrari

Frédéric Vasseur doet er alles aan om Ferrari weer mee te laten strijden om de titels. De Fransman is sinds begin 2023 de teambaas van Ferrari, en onder zijn gezag lijkt er een nieuwe cultuur naar binnen te zijn geslopen bij het team. Vasseur wijst naar een soort Red Bull-DNA.

Het team van Ferrari is bezig met een aardig seizoen in de Formule 1. Ze hebben al twee races gewonnen, en ze leken de eerste uitdager van Red Bull te zijn. Ze wisten de Oostenrijkers bij te halen, maar inmiddels lijkt het erop dat Mercedes en McLaren sneller zijn. Ferrari sloot de eerste seizoenshelft gefrustreerd af, maar teambaas Vasseur houdt de moed erin. Hij is dan ook trots.

Vasseur heeft er namelijk voor gezorgd dat er een andere werkcultuur heerst binnen Ferrari. Hij is er heel erg trots op, zo stelt hij in een interview met de officiële website van de Formule 1: "Als ik ergens trots op moet zijn, is dat niet het resultaat. Het is dan meer het feit dat iedereen meer risico's wil nemen en dat iedereen iets minder bang is. Het gevolg daarvan is het resultaat. Het is een feit dat we de mentaliteit een beetje proberen te veranderen. Voor mij is het een mindset. Je kunt geen marges houden. Je moet overal risico's nemen als je wil winnen. Dat is een racementaliteit. Het is waarschijnlijk ook het DNA van Red Bull. Het is het gebied waar we een stap moeten zetten."