Bottas stopte bijna met racen: "Dat was het keerpunt"

Valtteri Bottas heeft een opvallende loopbaan in de Formule 1 achter de rug. Momenteel voelt hij zich goed en aast hij op contractverlenging bij Sauber, maar een aantal jaar geleden dacht hij aan stoppen. Hij legt nu uit wat het keerpunt voor hem was in die periode.

Bottas rijdt sinds 2022 voor zijn huidige team. Voordat hij de overstap maakte naar de Zwitserse renstal, was hij jarenlang de rechterhand van Lewis Hamilton bij Mercedes. Bottas wilde ook voor zijn eigen kansen gaan, en dat resulteerde in een aantal zeges. In 2018 kende hij een dramatisch seizoen, en hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat dit zijn zelfvertrouwen aantastte. Bottas dacht zelfs aan stoppen.

Keerpunt

De Finse coureur heeft het verhaal al een paar keer uitgelegd. Ook nu is hij weer open over het lastige jaar. In de podcast 'Pitlane Life Lessons' spreekt Bottas zich uit: "Er zijn veel lessen die je kan leren in deze sport. Ik heb zoveel meegemaakt en ik was bijna gestopt met mijn loopbaan. Ik was deze wereld zat en ik vond het wreed voor mezelf. Dat was eind 2018, maar ik slaagde er op de een of andere manier in om mezelf bij elkaar te rapen en de eerste race van 2019 te winnen. Dat was het keerpunt voor mij."

Grotere plaatje

Bottas wil nu meer naar het grotere plaatje kijkt. Hij is blij dat zijn familie nog steeds gezond is, en dat hij nog steeds werk mag doen waar hij van geniet: "Uiteindelijk begreep ik dat je soms tijd nodig hebt. Je moet soms een stapje terug doen en echt naar het grotere geheel kijken. Dat doe ik tegenwoordig dan ook in het leven. Als er ergens een kleine tegenslag is, dan probeer ik een stapje terug te doen en kijk ik naar het grotere plaatje."