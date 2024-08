Ricciardo vindt dat Tsunoda klaar is voor Red Bull-kans

Yuki Tsunoda is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Hij is vaak sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, en hij is zelf van mening dat hij in aanmerking hoort te komen voor promotie naar Red Bull Racing. Ook Ricciardo denkt dat Tsunoda de stap zou kunnen zetten.

Tsunoda is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Japanner maakt veel minder fouten dan in de voorgaande jaren, hij rijdt sterke races en hij staat voor Ricciardo in het wereldkampioenschap. De Japanse Visa Cash App RB-coureur staat momenteel op de twaalfde plaats in het kampioenschap met 22 WK-punten. Zijn teamgenoot Ricciardo heeft tien punten minder.

Tsunoda vindt dat hij in aanmerking hoort te komen voor een zitje bij Red Bull. Ook zijn huidige teamgenoot Daniel Ricciardo denkt dat hij het aan kan. In gesprek met Motorsport.com stelt Ricciardo dat Tsunoda deze stap waarschijnlijk wel aankan: "Je weet pas of iemand goed genoeg is als hij in die positie heeft gezeten. We hebben allemaal de snelheid, maar het gaat erom dat als alle druk erop staat, we de juiste keuzes blijven maken en rustig blijven. Yuki moet dat nog wel laten zien, maar ik zeg niet dat hij het niet kan. Ik denk dat hij daar toe in staat is, maar het is aan hem om dat te laten zien."