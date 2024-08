Chandhok weet het zeker: "Piastri gaat meer punten scoren dan Norris"

Het team van McLaren kampt met een luxeprobleem. Lando Norris en Oscar Piastri zijn namelijk allebei in staat om te winnen, en dat zorgde al voor opvallende situaties. Piastri komt steeds beter in vorm en Karun Chandhok denkt dat Piastri meer punten zal gaan scoren dan Norris.

Norris wordt gezien als het grote talent van McLaren. Hij begon dan ook goed aan het seizoen met een zege in Miami en meerdere podiumplaatsen. Piastri moest eventjes op gang komen, maar nu begint hij ook te scoren. In Hongarije wist hij eindelijk zijn eerste Grand Prix te winnen, al moest Norris daar wel voor hem aan de kant gaan. Bij McLaren zien ze geen spanning en spreken ze van twee nummer 1-coureurs.

Oud-coureur Karun Chandhok is onder de indruk van de huidige prestaties van Piastri. Hij verwacht veel van de Australiër, en hij stelt dat hij tot veel in staat is. Hij wijst naar de cijfers vanaf Imola en in de podcast 'The Fast and the Curious' doet hij een opvallende voorspelling: "Piastri is nu de gelijke van Norris. Er zullen races aan gaan komen waarin Norris nog een voordeel heeft, maar ik durf eigenlijk wel te wedden dat Piastri in de tweede helft van dit seizoen meer punten zal gaan scoren dan zijn teamgenoot Norris."