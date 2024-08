Mercedes gaat Hamilton missen: "Zo leuk om met hem te werken"

Over een paar maanden vertrekt Lewis Hamilton bij het team van Mercedes. De Brit gaat overstappen naar Ferrari, maar voor nu ligt de focus nog op de Duitse renstal. Bij Mercedes gaan ze hem missen, en Andrew Sholvin is daar heel erg eerlijk over. Hij geniet van het samenwerken met Hamilton.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. Vorig jaar verlengde hij zijn contract, maar hij maakte afgelopen winter bekend dat hij gebruik gaat maken van een speciale clausule. Dit betekent dat hij makkelijk de overstap kan gaan maken naar Ferrari. Dat betekent dat er een einde gaat komen aan een tijdperk. Hamilton wil daar nu nog niet aan denken, maar bij Mercedes doen ze dat wel.

Ze geven namelijk eerlijk toe dat ze hem gaan missen. Ook Trackside Engineering Director Andrew Shovlin is daar heel erg open over in gesprek met de internationale media: "Ik zal Lewis gaan missen als karakter, want het is leuk om met hem te werken. Zijn racepace is enorm goed geweest. Wat heeft hij ons team gebracht? Hij heeft ontzettend veel snelheid en hij heeft een goed gevoel voor wat de auto nodig heeft. Hij kan ook heel erg goed aangeven waar de zwakke punten van de auto zitten."