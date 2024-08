Bottas voedt geruchten met opvallende Audi-post

Het is nog altijd niet duidelijk of Valtteri Bottas volgend jaar in de Formule 1 rijdt. De Fin beschikt over een aflopend contract bij Sauber, maar hij komt mogelijk in aanmerking voor een nieuwe deal. Met een opvallende post op sociale media zorgt Bottas er nu voor dat de geruchtenmolen op volle snelheid draait.

Sauber wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi, en het is de bedoeling dat de fabriekscoureurs al in 2025 voor het team gaan rijden. Nico Hülkenberg werd een aantal maanden geleden al vastgelegd, maar de tweede coureur is nog onbekend. Audi aasden op Carlos Sainz, maar hij tekende een contract bij Williams. Bottas wordt nu weer gezien als een mogelijkheid, en hij doet vrolijk mee aan de geruchten. Op sociale media post hij een aantal foto's van een 'geheim' project van hem en zijn sponsor Hyland. Op de foto's is te zien hoe Bottas poseert bij een Audi R8 met zijn startnummer 77. Zijn fans vragen zich af of dit een hint is.