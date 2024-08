"Red Bull ziet Verstappen als een grote sportlegende"

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden. De Nederlander beleeft een lastig seizoen, maar bij Red Bull zijn ze nog steeds heel erg tevreden met hem. Pierre Waché ziet Verstappen zelfs als een enorme sportlegende.

Verstappen voert momenteel het wereldkampioenschap aan. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft al meerdere races gewonnen, maar in de laatste races voor de zomerstop ging het niet goed met het team. De concurrentie heeft het gat gedicht met Red Bull, en Mercedes en McLaren zijn nu zeer competitief. Ook Ferrari vecht mee om de topposities. Verstappen baalt van deze tegenvallende resultaten, en dat liet hij luid en duidelijk weten.

Federer

Bij Red Bull zijn ze nog steeds heel erg blij met Verstappen. Ook technisch directeur Pierre Waché geniet van het feit dat hij mag samenwerken met Verstappen. In een interview met Crash.net krijgt Waché de vraag wat het zo speciaal maakt om samen te werken met Verstappen: "Hij is net zoals alle andere legendes in elke sport. Sommige mensen zijn in staat om dingen te doen die niemand anders kan. Ik weet niet hoe of waarom dat kan, maar hij kan het. Hij is zoals Roger Federer en Michael Jordan. Dit soort mensen kunnen dingen die niemand anders kan."

Controleur

Waché ziet Verstappen dus als een grote legende. De technisch directeur legt uit waarom hij Verstappen het etiket van 'legende' meegeeft: "De coureur is de controleur in de auto en Max heeft het vermogen om de auto te besturen en te bedienen op een manier waar niemand anders toe in staat is. Het geeft hem de mogelijkheid om eerst wat hersencapaciteit vrij te maken om tegelijkertijd te rijden en te analyseren wat hij nodig heeft en wat hij wil. Zijn feedback is erg interessant, omdat hij de auto op de limiet laat werken, zoals niemand anders doet."