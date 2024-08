Wolff apetrots op ijzersterke prestaties Mercedes

Het team van Mercedes heeft een opvallende comeback gemaakt in de afgelopen maanden. Ze begonnen het seizoen met een achterstand, maar ze zijn nu terug aan de top. Teambaas Toto Wolff legt het verschil uit tussen de start van het seizoen en de huidige situatie.

Begin dit seizoen leek het er op dat Mercedes weer was begonnen aan een tussenjaar. Ze konden geen vuist maken in de strijd met de topteams, en het middenveld kwam met de race dichterbij. Bij Mercedes gingen ze niet bij de pakken neerzitten. Ze bleven hard doorwerken en dat resulteerde in een opvallende ommekeer. Ze kwamen steeds dichter bij de top, en ze wisten drie van de laatste vier races voor de zomerstop te winnen.

Teambaas Toto Wolff is vanzelfsprekend heel erg blij met die goede resultaten. De Oostenrijker is positief, en hij zag dat de prestaties steeds beter werden. Op de site van Mercedes looft hij het personeel en legt hij uit wat het grote verschil is met begin dit jaar: "Het verschil tussen nu en de start van het seizoen is dat we nu een auto hebben die elk weekend een goed aantal punten kan pakken. Daarnaast beschikken we ook over twee topcoureurs die dat resultaat kunnen behalen. We moeten nog meer werk verrichten om elk weekend om de winst te kunnen vechten. We hebben goede stappen gezet en we hebben nu een auto die aan de kop van het veld kan vechten."