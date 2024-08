Hill luistert naar zijn gevoel en verwacht titel Verstappen

Max Verstappen gaat momenteel nog aan de leiding van het wereldkampioenschap. Hij heeft een aantal zware races achter de rug en de concurrentie komt steeds dichterbij. Damon Hill luistert naar zijn onderbuikgevoel en hij stelt dat het heel moeilijk gaat worden om Verstappen te verslaan.

Verstappen is nog altijd de man die de meeste races heeft gewonnen in dit seizoen. In de eerste Grands Prix van het jaar was hij oppermachtig. Toen de concurrentie het gat dichtreed met Red Bull, wist Verstappen ook nog meerdere races te winnen. Zijn voorsprong in het wereldkampioenschap is dan ook nog zeer groot, maar de concurrentie kwam in de laatste races voor de zomerstop wel steeds dichterbij.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill verwacht echter geen extreem spannende strijd om de wereldtitel. De Engelsman ziet dat Verstappen nog steeds in vorm is. Hill spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Mijn onderbuikgevoel zegt me dat het heel moeilijk gaat worden om Max Verstappen in een Red Bull te stoppen. Ik weet ook wel dat iedereen dichterbij komt, maar ik denk dat Max heeft aangetoond dat hij bereid is om voor elke centimeter te vechten en om overwinningen veilig te blijven stellen. En hij blijft ook nog eens goede resultaten uit zijn hoge hoed toveren."