Wolff wil met Mercedes aanval openen op top drie

Het team van Mercedes boekte veel progressie in de eerste seizoenshelft. Ze begonnen het jaar met een kansloze achterstand op de concurrentie, ze reden het gat dicht en ze vechten nu om de zeges. Teambaas Toto Wolff wil nu dat Mercedes in de tweede seizoenshelft gaat jagen op een plekje in de top drie.

Mercedes begon het seizoen op dezelfde manier waarop ze 2023 waren geëindigd. De resultaten vielen tegen en Red Bull Racing was veel te snel. Bij Mercedes hielden ze het hoofd koel en bleven ze aan de auto werken, samen met Ferrari en McLaren wisten ze vervolgens het gat met Red Bull te dichten. Mercedes wist uiteindelijk drie van de laatste vier races voor de zomerstop te winnen.

Die goede prestaties geven het team veel zelfvertrouwen. Teambaas Toto Wolff is erg tevreden, maar hij wil niet te vroeg gaan juichen. Op de site van Mercedes laat hij wel weten dat hij veel van zijn team verwacht in de tweede seizoenshelft: "Het is moeilijk om te zeggen wat er gaan gebeuren in de laatste tien races van het seizoen. De verschillen tussen de snelste vier teams zijn klein. Dat is ook goed, want het zorgt ervoor dat de sport heel erg aantrekkelijk wordt. We gaan hard pushen om te vechten voor meer zeges, en we richten ons op een plekje in de top drie in beide wereldkampioenschappen."