Wolff geeft toptalent Antonelli vertrouwen

Het lijkt er sterk op dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar gaat debuteren in de Formule 1. Hij is de topfavoriet voor het zitje bij Mercedes, en daar hebben ze veel vertrouwen in hem. Antonelli voelt zich op zijn plek bij Mercedes, en hij heeft een zeer goede band met teambaas Toto Wolff.

Antonelli maakt al jaren onderdeel uit van de talentenploeg van Mercedes. De jonge Italiaan wordt gezien als een enorm toptalent, en hij rijdt dit jaar in de Formule 2. Daar had hij het begin dit seizoen zwaar, maar inmiddels heeft hij zijn draai gevonden. Antonelli lijkt de opvolger van Lewis Hamilton te gaan worden, en de verwachtingen zijn enorm hoog. Hij blijft rustig, en hij voelt veel steun vanuit Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt zich met enige regelmaat lovend uit over Antonelli. De jonge coureur voelt veel steun van Wolff. In een interview met de Italiaanse tak van Motorsport.com wordt hij gevraagd naar zijn band met Wolff: "Die is heel fijn, en niet alleen in professionele zin. Op moeilijke momenten vraag ik advies aan hem, dat ga ik niet ontkennen. Hij zoekt altijd een manier om mij vertrouwen te geven. Ik zal een voorbeeld geven. Na de teleurstellende kwalificatie in Silverstone belde ik hem, omdat het een vrij lastige periode was. We hebben veel gepraat en dat gesprek gaf mij vertrouwen terug. De volgende dag won ik en het was heel fijn om hem onder het podium te zien staan. Ik ben heel blij met onze relatie."