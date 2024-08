Verstappen onder de indruk van Red Bull-talent Hadjar

In de afgelopen jaren zijn er veel Red Bull-talenten doorgebroken in de Formule 1. Max Verstappen belandde ook via de talentenstal in de koningsklasse, en hij ziet dat veel jonge coureurs zijn voorbeeld willen volgen. Hij is onder de indruk van de prestaties van Isack Hadjar.

Hadjar voert momenteel het kampioenschap in de Formule 2 aan. De jonge Fransman wordt gezien als één van de grootste talenten in het Red Bull Junior Team. Red Bull-adviseur Helmut Marko is zeer tevreden over hem, en hij krijgt dan ook al wat kansjes in de Formule 1. Vorig jaar mocht hij al meters maken tijdens vrije trainingen, en vorige maand kroop hij achter het stuur tijdens de eerste vrije training in Silverstone.

Bij Red Bull zijn ze tevreden over de prestaties van Hadjar. Ook Max Verstappen ziet het talent goed voor de dag te komen. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen is onder de indruk, zo legt hij uit aan de internationale media: "Ik zie hem hier natuurlijk rondlopen bij het team, en hij heeft al een paar gereden met onze auto. Hij levert echt geweldig werk. Hij had begin dit seizoen alleen een beetje pech. Ik denk dat hij doet wat je moet doen. En dan moet je het natuurlijk ook nog allemaal goed managen."