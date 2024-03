Steiner onthult onenigheid met Gene Haas

Günther Steiner kreeg afgelopen winter geen nieuw contract bij het team van Haas. De Italiaan werd als teambaas opgevolgd door Ayao Komatsu. Steiner laat nu weten waarom teameigenaar Gene Haas zijn contract niet wilde verlengen, volgens hem heeft dat te maken over een verschil in opvattingen.

Steiner gold als één van de populairste figuren uit de Formule 1-wereld. De Italiaan speelde een hoofdrol in de Netflix-serie 'Drive to Survive' en mede dankzij zijn scheldpartijen werd hij al snel een cultheld. Op de baan ging het echter steeds slechter met Haas en teameigenaar Gene Haas besloot het contract van Steiner niet te verlengen. Begin dit jaar werd dat nieuws wereldkundig gemaakt.

Budgetcap

Steiner was in Bahrein aanwezig als analist voor het Duitse RTL. Daarnaast meldde hij zich ook nog eventjes voor de camera van Sky Sports om zijn Haas-vertrek te bespreken: "Het laatste jaar, of het laatste anderhalf jaar, was lastig. Je kon zien dat andere teams bij de introductie van de budgetcap flink hebben geïnvesteerd in de infrastructuur om stappen te kunnen zetten. Wij hebben dat toen niet gedaan. Dan komt er een moment waarop je gaat zeggen wat je van de gang van zaken vindt. Ik was niet de teameigenaar, dus ik kon de beslissingen niet nemen. Ik heb daar het geld niet voor."

Contract

Steiner heeft de situatie aangekaart bij teameigenaar Gene Haas, maar de Amerikaan zat daar dus waarschijnlijk niet op te wachten. Steiner is dan ook duidelijk over de reden van zijn ontslag: "Gene wilde het duidelijk op zijn eigen manier doen en hij vond het duidelijk niet leuk wat ik te zeggen had. Daarom werd mijn contract ook niet verlengd en daar kon ik eigenlijk wel mee leven."