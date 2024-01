Steiner ontkent ruzie met Gene Haas

Het team van Haas nam vorige week afscheid van teambaas Günther Steiner. De Italiaanse teambaas kreeg geen contractverlenging en hij werd vervangen door de Japanner Ayao Komatsu. Teameigenaar Gene Haas bracht hem persoonlijk op de hoogte van het nieuws, maar ze hadden volgens Steiner geen ruzie.

Steiner was al sinds het begin betrokken bij het team van Haas. De Italiaan fungeerde als teambaas en hij stond aan de wieg van het team. Toch vielen de resultaten afgelopen jaar weer tegen en dat zorgde voor de nodige teleurstelling. Ze willen immers stappen gaan zetten, maar dat is vooralsnog nog niet gelukt. Ze werden immers weer laatste in het constructeurskampioenschap afgelopen jaar.

Er gingen al snel geruchten rond over een geschil tussen Steiner en teameigenaar Gene Haas. Meerdere media meldden dat er ruzie zou zijn, maar volgens Steiner is dat zeker niet het geval. Op de beurs Autosport International sprak hij zich op het podium uit: "Ik zou niet zeggen dat het bergafwaarts ging. Het was gewoon wat het was. We probeerden hard te werken, maar je weet dat de prestaties duidelijk niet goed genoeg waren en dan moet er gewoon iets veranderen. Dat was wat Gene Haas er ook van vond."