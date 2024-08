Heeft Sainz een exitclausule? "Anders heeft hij een fout gemaakt"

Carlos Sainz tekende enkele weken geleden een contract bij het team van Williams. Vanaf volgend jaar gaat hij rijden voor het team uit Grove. Sainz is tevreden met zijn move, maar Marc Surer is kritisch. Hij hoopt voor Sainz dat hij een ontsnappingsclausule heeft laten opnemen in zijn contract.

De aanstaande transfer van Sainz is nogal opvallend. Hij rijdt nu voor het team van Ferrari, een topteam, terwijl Williams momenteel rondrijdt in het achterveld. Het kan worden gezien als een stapje achteruit, maar Sainz had simpelweg niet veel mogelijkheden. Geen enkel ander topteam had een plekje voor hem vrij, en bij Williams barsten ze van de ambitie. Ze willen zo snel mogelijk terugkeren aan de top.

Oud-coureur Marc Surer begrijpt de keuze van Sainz wel, maar hij plaatst daar wel een kanttekening bij. Volgens Surer zit er namelijk een grote 'maar' aan het verhaal, zo stelt hij bij het Duitse medium Formel1: "Het is alleen een goede deal als er een ontsnappingsclausule is, want anders heeft hij echt een fout gemaakt. Sainz wacht op zijn kans om door te stromen naar een topteam. Als hij een exitclausule heeft, dan maakt het niet uit hoelang het contract nog duurt. Dan kan hij eruit stappen als hij een beter aanbod krijgt."