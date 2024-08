Wereldtitels hebben Verstappen niet veranderd

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander beleefde een aantal lastige races voor de zomerstop, maar hij voert het wereldkampioenschap nog steeds aan. Verstappen heeft niet het idee dat zijn titels zijn leven echt hebben veranderd.

Verstappen gaat sinds vorig jaar door het leven als een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. Weinig andere coureurs kunnen dat zeggen, maar het lijkt amper impact te hebben op Verstappen. Op de baan presteert hij nog steeds zo sterk mogelijk, en hij raakt nog steeds enorm gefrustreerd als het niet gaat zoals hij wil. Hij kan dit jaar zijn vierde wereldtitel gaan pakken, maar de concurrentie is wel dichterbij gekomen.

Verstappen lijkt zich niet zo druk te maken over het feit dat hij een drievoudig wereldkampioen is. Hij blijft een ijskonijn, en hij reageert enorm koel als hij in een interview met Formula.hu de vraag krijgt of zijn wereldtitels hem hebben veranderd in zijn tien seizoenen in de koningsklasse: "Mijn leven is nog steeds hetzelfde. Ik kom nog steeds graag op de circuits, ik houd ervan om te racen en ik houd ervan om te winnen. Ook thuis is er weinig veranderd. Ik doe nog steeds de dingen die ik voorheen ook deed. Maar natuurlijk word je wel ouder, ontmoet je meer mensen en heb je goede vrienden. Je probeert de wereld misschien wat meer te ontdekken."