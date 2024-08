Verstappen kan bijzondere mijlpaal bereiken in Zandvoort

De Formule 1-wereld geniet momenteel van de zomerstop. Over een paar weken gaat het seizoen echter weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Voor Max Verstappen wordt dan een bijzonder weekend, en dat heeft verschillende redenen.

Veel mensen, waaronder veel coureurs, tellen de dagen af naar het raceweekend op Zandvoort. De tribunes rondom het circuit in de Noord-Hollandse duinen zullen weer propvol zitten en de meeste fans zullen in het oranje naar het circuit afreizen. Voor Max Verstappen wordt het een speciaal weekend, de regerend wereldkampioen rijdt immers zijn thuisrace. In de voorgaande jaren zorgde dat voor een soort hoogmis op Zandvoort.

Voor Verstappen wordt het om nog een reden een speciaal weekend. Als er niets geks gebeurt, rijdt Verstappen in Zandvoort namelijk zijn 200ste Grand Prix uit zijn loopbaan. Het is een mijlpaal die niet wordt gehaald door veel coureurs. Verstappen wordt namelijk de 23ste coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 die dit aantal Grands Prix zal gaan bereiken. Verstappen staat nu nog op gelijke hoogte met Alain Prost, maar hij zal de Franse legende dus passeren in Zandvoort. Verstappen heeft tot nu toe 61 Grands Prix gewonnen, en dat is zeker geen slecht resultaat gezien het aantal races dat hij heeft gereden.