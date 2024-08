Historische Ferrari van Schumacher gaat onder de hamer

Liefhebbers van historische Formule 1-wagens kunnen binnenkort weer hun slag slaan. Er komt namelijk weer een wagen van Michael Schumacher op de markt. Het gaat om een Ferrari F2001b die opvallend genoeg ook vorig jaar al onder de hamer ging tijdens een veiling.

Veilinghuis RM Sotheby's zal op 17 augustus de F2001b gaan veilen. Met deze Ferrari reed Schumacher de eerste twee races van het seizoen 2002. Schumacher reed toen in de auto met chassisnummer 215, en deze auto zal worden geveild in het Amerikaanse Monterey. Het is de verwachting dat de Ferrari tussen de 8 en de 10 miljoen dollar zal gaan opleveren tijdens de veiling.

Opvallend genoeg werd precies deze wagen vorig jaar ook al geveild in Monterey. Nu wisselt de wagen dus weer van eigenaar, maar het is niet duidelijk waarom de Ferrari nu weer op de markt komt. RM Sotheby's denkt dat de auto nu meer gaan opbrengen dan vorig jaar. Tijdens de veiling van vorig jaar bracht de Ferrari namelijk zo'n 6 miljoen dollar op. Tijdens de veiling van volgende week gaat er nog een andere voormalige Formule 1-wagen onder de hamer. Het gaat om een McLaren MP4-21 uit 2006. Deze wagen werd toen bestuurd door Juan Pablo Montoya en het is de verwachting dat deze wagen tussen de 2,8 en de 3,5 miljoen dollar gaat opbrengen.