F1-legende Schumacher krijgt hommage bij prestigieus evenement

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel initieerde tijdens de Race of Champions in Sydney Olympic Stadium een speciaal eerbetoon aan landgenoot en F1-legende Michael Schumacher, die na een ernstig ski-ongeval eind 2013 niet meer in het publieke domein is gezien. Alle deelnemers stonden in het midden van het parcours op een brug en hingen een waanzinnige groot spandoek omhoog met de tekst 'Keep fighting Michael - We Miss You', een verwijzing naar zijn foundation en wat symbool staat voor hoop en kracht.



Sebastian Vettel leads the tributes as we salute our great friend Michael Schumacher.#KeepFightingMichael ❤️ pic.twitter.com/sW2xhrO6dD — #ROCSydney (@RaceOfChampions) March 8, 2025



Ski-ongeluk

Schumacher raakte op 29 december 2013 ernstig gewond bij een ski-ongeluk in de Franse Alpen. Tijdens het skiën op een off-piste gedeelte van de berg Meribel viel hij en botste met zijn hoofd tegen een rots. Ondanks dat hij een helm droeg, liep hij een traumatisch hersenletsel op.

Schumacher werd direct naar het ziekenhuis in Grenoble gereden, waar hij werd geopereerd en in een kunstmatige coma werd gebracht om de druk op zijn hersenen te verlagen. Na verschillende maanden van medische behandeling en revalidatie in het ziekenhuis werd hij uiteindelijk overgebracht naar zijn huis in Zwitserland voor verder herstel.

Sindsdien is zijn gezondheidstoestand grotendeels privé gehouden door zijn familie. Er zijn slechts af en toe officiële verklaringen over zijn toestand, en zijn familie heeft weinig details gedeeld met de media. Het is bekend dat Schumacher nog steeds in revalidatie is, maar de details van zijn herstel blijven onduidelijk.

Eerdere eerbetonen

Vettel heeft meerdere keren eerbetoon gebracht aan zijn landgenoot Schumacher, die hij beschouwt als een grote inspiratiebron. Een van de meest opvallende eerbetonen gebeurde in 2013, tijdens de laatste race van dat seizoen in Brazilië, waar Vettel Schumacher eerde door zijn auto te schilderen met een speciale boodschap.

Vettel droeg ook vaak een helm met het ontwerp dat een hommage was aan Schumacher, en in 2014, na het ski-ongeluk van Schumacher, sprak Vettel zijn steun uit en zei hij dat het erg moeilijk was om te accepteren wat er gebeurd was. Hij noemde Schumacher zijn grote voorbeeld en zei dat het verlies van zijn vriend en mentor zwaar viel.

Vettel heeft ook aangegeven dat hij veel van Schumacher heeft geleerd, zowel op het circuit als daarbuiten. De band tussen de twee was altijd erg sterk, met Schumacher als mentor voor Vettel toen deze zijn carrière begon.