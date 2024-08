Aston Martin richt pijlen op Max Verstappen

Het gonst deze week van de geruchten over Aston Martin. De Britse renstal lijkt de strijd om de handtekening van Adrian Newey te hebben gewonnen. Het past perfect bij de ambities van Lawrence Stroll, die waarschijnlijk verder wil gaan. Ook Max Verstapen wordt in verband gebracht met het team, maar is dat wel een goed idee?

Begin deze week meldde het Italiaanse medium Autosprint dat Aston Martin de strijd om de handtekening van Newey heeft gewonnen. De topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull, en de kans is groot dat Aston Martin hem later dit jaar gaat presenteren. Het nieuws van Autosprint komt niet uit de lucht vallen, want Newey wordt al veel langer in verband gebracht met Aston Martin.

Superteam

Bij de in Silverstone gevestigde renstal kan hij een soort superteam gaan aantreffen. Enkele weken geleden werd bekend dat Enrico Cardile het team van Ferrari gaat inruilen voor Aston Martin. Eerder werd ook al Andy Cowell aangetrokken, terwijl Dan Fallows daar nu ook een grote rol speelt. Met de aanwezigheid van deze technische genieën hoopt Aston Martin door te kunnen groeien. In 2026 worden ze immers een soort fabrieksteam door de komst van Honda als motorleverancier.

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll lijkt een soort sterrenteam te willen creëren. Autosprint meldt namelijk dat Aston Martin ook jaagt op de krabbel van Max Verstappen. De Nederlander rijdt nu nog voor Red Bull Racing, het team waar hij al zijn grote successen heeft geboekt. Als Verstappen echt zou komen, dan moet er worden gekeken naar de coureurssituatie. Volgens Autosprint kan Lance Stroll op een 'liefdevolle' manier naar het WEC-programma worden geschoven, terwijl Fernando Alonso ook niet voor eeuwig in de Formule 1 zal rijden.

Verlanglijstje

De vraag is nu vooral of Verstappen wel naar Aston Martin zou willen overstappen. Het hele jaar gaat het al over een mogelijk vertrek bij Red Bull. Hij werd al eerder in verband gebracht met Aston Martin, maar die verhalen verdwenen al snel. De Britse renstal presteert momenteel niet goed, maar met de komst van mannen als Newey en Cardile kan er veel gaan veranderen bij Aston Martin.

De kans dat Verstappen daadwerkelijk overstapt naar Aston Martin, lijkt klein. Vlak na het bericht van Autosprint kwam het doorgaans betrouwbare F1-Insider ook met een verhaal over de toekomst van Verstappen. Het Duitse medium bracht Verstappen weer in verband met Mercedes, een verhaal dat als een rode lijn door 2024 loopt. Het medium meldt echter dat Aston Martin niet op het verlanglijstje van Verstappen staat. Het klinkt als een afwijzing, maar in de huidige Formule 1-wereld is niets zeker.

2026

Wat wel zeker is, is dat Aston Martin nog niet heeft bewezen dat ze structureel kunnen meevechten om de zeges. Verstappen wil winnen, en het is nog maar de vraag of dat bij Aston Martin kan. In 2026 zal de Formule 1 op de schop gaan, en Aston Martin gaat dan samenwerken met Honda. Het is nog niet duidelijk hoe de verhoudingen dan zullen liggen, en een overstap naar Aston Martin zou een gok zijn. Verstappen ziet hoe de ontwikkelingen bij Red Bull gaan, en de eerste geluiden over Mercedes zijn positief. Verstappens naam zal voorlopig nog wel in verband worden gebracht met andere teams, maar voorlopig rijdt hij nog gewoon voor Red Bull.