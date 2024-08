Vasseur ziet Ferrari gat met Red Bull met '300 procent' verkleinen

Het huidige Formule 1-seizoen is zeer spannend. Red Bull Racing is bijgehaald door Ferrari, Mercedes en McLaren, en dat zorgt voor spannende duels. Frédéric Vasseur ziet dat de onderlinge verschillen steeds veranderen. Hij stelt dat Ferrari het verschil met Red Bull met driehonderd procent heeft verkleind.

Ferrari leek dit seizoen uit te groeien tot de eerste uitdager van Red Bull. In Australië profiteerden ze van de uitvalbeurt van Max Verstappen, ze waren snel in de kwalificaties en in Monaco was Charles Leclerc oppermachtig. Daarna verschoven de verhoudingen en kwamen Mercedes en McLaren steeds meer naar voren. Toch is Ferrari niet verslagen, want ze zijn nog steeds te vinden vooraan het veld.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zag een zeer spannende eerste seizoenshelft. De Fransman zag dat er veel gebeurde, zo stelt hij in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat het klopt dat Red Bull tot en met China echt vloog. Daarna hadden wij een goede periode met twee zeges, toen kwam McLaren en nu gaat het om Mercedes. Ik denk dat de vier teams vergelijkbaar werk hebben geleverd. Het komt niet vaak voor dat na 12 of 13 races je vier teams op een positie hebt waar ze een kampioenschap kunnen winnen. Ik ben geen groot fan van statistieken, maar we hebben zestig procent meer punten gescoord dan vorig jaar op dit moment. We hebben het gat met Red Bull met driehonderd procent verkleind."