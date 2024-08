Red Bull spreekt Horner ook in hoger beroep vrij

Het team van Red Bull Racing beleeft een onrustig jaar in de Formule 1. Het begon allemaal bij het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner. Hij werd vrijgesproken, maar de werkneemster ging in beroep. Vandaag maakte Red Bull bekend dat Horner ook in hoger beroep is vrijgesproken.

