Jordan sluit gevoelige overstap Verstappen niet uit

Max Verstappen beleeft een onrustig jaar in de Formule 1. Op de baan blijft hij vaak foutloos, terwijl het naast de baan rommelt. Ondanks dat Verstappen over een meerjarig contract bij Red Bull beschikt, wordt hij nog steeds in verband gebracht met Mercedes. Eddie Jordan ziet dit wel gebeuren.

Verstappen gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap. Voor de zomerstop kende hij een aantal frustrerende raceweekenden. Al het hele jaar wordt Verstappen in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Eerst vanwege de onrust bij Red Bull, nu vanwege de tegenvallende resultaten. Het lijkt er echter op dat Verstappen volgend jaar nog gewoon voor Red Bull rijdt, veel geruchten richten zich nu op 2025.

Verstappen stelde dit seizoen al meerdere keren dat hij zijn contract bij Red Bull Racing gewoon wil uitdienen. Eddie Jordan ziet een overstap wel gebeuren. De Ierse voormalig teambaas van Jordan reageert op de geruchten in gesprek met F1-Insider: "De onrust bij Red Bull en het aanstaande vertrek van Adrian Newey en Jonathan Wheatley, kunnen Max en zijn vader Jos niet bekoren. Bovendien heeft Mercedes zijn zaakjes voor elkaar en wordt het team steeds sterker. Het zou me dan ook allesbehalve verbazen als Max in 2026 de overstap maakt naar Mercedes."