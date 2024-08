Danner ziet verband tussen Red Bull-onrust en aanblijven Perez

Het team van Red Bull Racing besloot vlak na de Belgische Grand Prix om Sergio Perez te behouden. De kans was aanwezig dat Red Bull hem aan de kant zou schuiven. Volgens Christian Danner was deze beslissing een redelijke verrassing, en hij legt de link met de onrust binnen het team.

Perez kende een zeer lastige eerste seizoenshelft in de Formule 1. De Mexicaanse coureur bleef ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, en zijn resultaten vielen enorm tegen. Hij stond onder druk en hij moest presteren in België. Dat deed hij echter niet, en veel mensen gingen ervan uit dat zijn laatste uur had geslagen. Op de maandag na de race werd echter duidelijk dat Red Bull hem niet gaat wegsturen.

Voor veel mensen kwam deze beslissing als een verrassing. De kopstukken van het team leken immers te hinten op een vertrek van Perez. Ook voor oud-coureur Christian Danner kwam het besluit als een verrassing. In gesprek met Motorsport Magazin legt Danner de link met de onrust binnen Red Bull: "Ik denk dat er nog steeds interne onrust is binnen Red Bull. We hebben de Horner-affaire gehad, dan heb je de Oostenrijkers, dan grijpt Mintzlaff in, dan wordt Marko ontslagen, dan is hij weer terug en ga zo maar door. Dit gaat naadloos verder bij de coureurs. Men weet niet helemaal waar ze staan. Is dit gunstig voor het team? Nee. Een team heeft een duidelijke richtlijn nodig."