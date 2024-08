'Mercedes maakt komst Antonelli in Monza bekend'

Het team van Mercedes heeft nog altijd geen opvolger van Lewis Hamilton gepresenteerd. De Brit gaat het team na dit jaar verlaten, en dat betekent dat er een zitje vrijkomt. Het lijkt er nu op dat Mercedes over een aantal weken Andrea Kimi Antonelli gaat presenteren.

Hamilton zorgde afgelopen winter voor een schok. Ferrari onthulde namelijk dat ze zevenvoudig wereldkampioen vanaf volgend jaar voor hen gaat rijden. Het nieuws was een grote verrassing, en Hamilton zadelde Mercedes met een probleem op. Ze moesten immers op zoek gaan naar een nieuwe stercoureur. Teambaas Toto Wolff flirtte opzichtig met Max Verstappen, maar hij leek niet toe te happen.

Al snel werd duidelijk dat het jonge talent Andrea Kimi Antonelli serieus in beeld was voor het zitje. Antonelli is al jaren onderdeel van de Mercedes-familie en hij rijdt dit jaar in de Formule 2. Volgens het Italiaanse medium Autosprint heeft Mercedes nu de knoop doorgehakt, en kiezen ze definitief voor Antonelli. Hij wordt dan in 2025 de teamgenoot van George Russell. Volgens Autosprint komt Mercedes in Monza tijdens het Italiaanse Grand Prix weekend met een aankondiging. Antonelli wordt gezien als een groot talent, en Mercedes laat hem dit jaar regelmatig testen met oudere Formule 1-bolides.