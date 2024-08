Brown sneert naar Horner: "Tast integriteit van de sport aan"

Zak Brown wil met zijn team McLaren de strijd aangaan met Red Bull Racing. Ook naast de baan opent Brown soms de aanval op Red Bull. Na alle relletjes binnen Red Bull ziet Brown dat er geen excuses worden aangeboden, hij deelt daarom een sneer uit naar Christian Horner.

Brown haalde dit jaar al regelmatig uit naar Red Bull en Red Bull-teambaas Christian Horner. Het zorgde voor een kleine verbale strijd, maar Brown is niet van plan om hiermee te stoppen. Red Bull kampte in de afgelopen jaren met de nodige relletjes. Enkele jaren geleden lagen ze onder vuur vanwege het overschrijden van de budgetcap, en dit jaar gaat het veelvuldig over de onrustige situatie achter de schermen.

Brown is van mening dat er veel mis gaat bij Red Bull. De Amerikaanse CEO van McLaren wijst in een interview met de BBC naar Horner: "Ik ken Christian als zo'n 25, 30 jaar. We raceten tegen elkaar en ik zou zeggen dat we een goede relatie hadden. Ik geloof in transparantie en ik geloof erin dat je je hand opsteekt als je iets fout doet. Wat betreft de budgetcap, met die excuses heb ik nooit gehoord dat ze het gewoon verkeerd hadden gedaan. Ik hoorde wel een excuus, maar ze namen geen verantwoordelijkheid. Als iemand de budgetcap overschrijdt en het niet serieus lijkt te nemen, dan raakt dat de integriteit van de sport. Het is niets persoonlijks, het gaat om het beschermen van de sport."