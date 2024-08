Domenicali kent reden aanstaand vertrek Renault

De kans is zeer groot dat het team van Alpine in de komende jaren verdergaat als klantenteam. Renault gaat vrijwel zeker stoppen als motorleverancier, en dat is een flinke tegenvaller voor de Formule 1. Stefano Domenicali denkt wel te weten waarom Renault de stekker uit het Formule 1-project trekt.

Het team van Alpine heeft dit seizoen een flinke achterstand op de concurrentie. Ze lijken simpelweg snelheid te kort te komen. Bij Alpine doen ze er niet geheimzinnig over, en ze spreken openlijk over het stoppen van het motorenproject. Renault lijkt de stekker er uit te gaan trekken, en dat is een tegenslag voor de Formule 1. De Fransen hadden zich immers ingeschreven voor de nieuwe motorreglementen die in 2026 gaan gelden. Tegenover het vertrek van Renault staat wel de komst van Audi.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali vindt het ook jammer dat Renault waarschijnlijk gaat stoppen. De Italiaanse CEO bespreekt in een interview met Motorsport.com de 2026-regels, maar hij ziet geen verband met het aanstaande vertrek van Renault: "Ik denk dat de echt beslissing van Renault te maken heeft met iets anders, om heel eerlijk en open met je te zijn. Het heeft helemaal niets te maken met het verkeerde reglement. Het heeft te maken met een andere situatie waarin ze in een bepaald tijdsbestek resultaten moeten leveren."