Verstappen blijft kalm: "Het is niet alleen maar kommer en kwel"

Max Verstappen is de zomerbreak ingegaan als de leider in het wereldkampioenschap. De Nederlander heeft nog steeds een enorme voorsprong, maar de concurrentie is wel dichterbij gekomen. Verstappen haalt zijn schouder erover op, en hij stelt dat hi zijn voorsprong wel wist uit te breiden.

Verstappen begon het seizoen goed met een serie overwinningen. De concurrentie wist echter het gat met Red Bull Racing dicht te rijden, en Verstappen moest aan de bak. Hij won nog een paar Grands Prix, maar daarna zag hij dat de tegenstanders te sterk waren. Lando Norris probeert hem aan te vallen in het wereldkampioenschap, maar in België wist Verstappen voor hem te eindigen waardoor zijn voorsprong groeide.

Verstappen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag wil dat Red Bull snel weer gaat heersen. Toch blijft hij ook realistisch in een interview met Formula.hu: "De laatste paar races zijn we niet meer het snelste team, dus dat maakt het wel lastiger. Anderen hebben goed werk verricht door hun auto beter te maken, maar tegelijkertijd hebben we onze voorsprong in het wereldkampioenschap verder weten uit te breiden. Daarnaast gaan we nog steeds aan de leiding in het constructeurskampioenschap, dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Natuurlijk had ik gehoopt op een groter voordeel, maar het is zoals het is."