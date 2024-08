Ferrari-baas trots: "Hamilton wil zijn achtste titel winnen"

Bij het team van Ferrari kijkt men reikhalzend uit naar 2025. Volgend jaar beschikken ze immers over de diensten van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. John Elkann heeft er veel zin in, en hij stelt dat Hamilton een echt sporticoon van deze tijd is.

Begin dit jaar schudde Ferrari de Formule 1-wereld wakker. Ze kondigden aan dat ze Hamilton hebben aangetrokken voor volgend seizoen. De Brit gaat het team van Mercedes verlaten, en dat is voor veel mensen een enorme verrassing. Bij Ferrari gaat Hamilton een duo vormen met Charles Leclerc. De verwachtingen zijn hoog, en bij Ferrari kunnen ze haast niet wachten om aan de slag te gaan.

Winnen

Ferrari-kopstuk John Elkann is er vooral heel erg trots op dat zijn bedrijf Hamilton heeft kunnen contracteren. Elkann spreekt zich enthousiast uit tegenover Corriere dello Sport: "Sommige dingen gebeuren heel snel. Dit was het moment waarop hij en Ferrari elkaar vonden. Hij wil zijn achtste titel winnen, Ferrari wil winnen en met Lewis staat het team sterker. Hij komt niet naar Ferrari om van zijn pensioen te genieten. Het is belangrijk om gemotiveerde mensen om hem heen te hebben die willen winnen."

Grote namen

Volgens Elkann behoort Hamilton tot de grootste sporters van de planeet. Hij ziet dat de Brit zichzelf tot grote hoogte durft te pushen, net als andere grote namen: "Novak Djokovic, Roger Federer, Simone Biles, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, zijn net als Lewis sporters met toewijding en opoffering die de fysieke grenzen die hun leeftijd met zich meebrengt overwinnen. Het klopt ook dat we in een historische fase zitten waarin mensen langer leven en de loopbanen van de sporters steeds langer worden."