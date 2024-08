Verstappen eist andere mentaliteit van Red Bull

Max Verstappen is momenteel de leider in het wereldkampioenschap. Hij kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, maar dan moet er wel iets gebeuren. Red Bull Racing is niet langer oppermachtig, en Verstappen wil een andere mentaliteit zien.

Verstappen heeft dit seizoen al meerdere keren laten weten dat hij niet tevreden is met bepaalde keuzes van Red Bull. De Oostenrijkse renstal is bijgehaald door Mercedes, McLaren en Ferrari, en daar hebben ze zo hun verklaringen voor. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op het feit dat een succesreeks op een gegeven moment ten einde komt. Teambaas Christian Horner wees ook meerdere keren op het feit dat het heel normaal is dat het veld dichter bij elkaar komt als de regels ongeveer hetzelfde blijven.

Verstappen kan helemaal niets met dit soort beweringen. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen blijft enorm hongerig en hij wil gewoon winnen. Als hij in een interview met Formula.hu wordt gevraagd naar die verklaringen, reageert hij fel: "Dat kan je misschien wel op die manier zeggen, maar zo wil ik niet denken. Als winnend team moet je juist harder gaan pushen. Dat moet de mentaliteit zijn. Maar zo gaan die dingen nou eenmaal. De mensen die op je jagen, zijn natuurlijk hongerig en ze willen je verslaan. Ze hebben daarin goed werk verricht en het is nu aan ons om te reageren."