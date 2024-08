Hill verwacht geen bizarre contracteisen van Sainz

Carlos Sainz tekende eerder deze maand een contract bij het team van Williams. Vanaf volgend jaar gaat hij voor het iconische Britse team rijden. Damon Hill is zeer benieuwd naar wat Sainz kan doen bij Williams, maar hij denkt niet dat de Spanjaard een opvallende clausule in zijn contract heeft laten opnemen.

Sainz gaat vanaf volgend jaar voor het team van Williams rijden. De Spanjaard wordt daar de teamgenoot van Alexander Albon, en samen gaan ze een sterk rijdersduo vormen. Sainz maakt eerst nog het huidige seizoen af bij Ferrari, maar daarna kan hij zijn kunsten laten zien bij Williams. De verwachtingen zijn hoog, en men is benieuwd hoe de verhoudingen tussen Sainz en Albon zullen gaan liggen.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill denkt niet dat Sainz contractueel heeft laten vastleggen dat hij de kopman is. In de F1 Nation Podcast laat Hill weten dat hij dit onlogisch vindt: "Williams heeft waarschijnlijk een grote financiële investering gedaan om hem binnen te halen. Maar ik denk niet dat hij door het team wil worden behandeld als de nummer een. Ik denk niet dat dit bij zijn persoonlijkheid past. Ik denk dat hij eerlijk wil worden behandeld, ik vraag me wel af of hij een betere behandeling wil krijgen dan Alex. Ik zou het verrassend vinden als dat in zijn contract staat. Senna en Prost waren de enigen die in hun contract hadden staan dat ze minimaal dezelfde middelen kregen als hun teamgenoten."