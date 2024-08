"Heeft McLaren het 'geheime recept' van Red Bull in handen?"

Het team van McLaren heeft in de afgelopen maanden het gat met Red Bull Racing dichtgereden. De Britse renstal kan nu meestrijden om de zeges, en mogelijk zelfs de titels. Otmar Szafnauer denkt dat iemand het 'geheime recept' van Red Bull heeft meegenomen naar McLaren.

Red Bull had jarenlang een grote voorsprong in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won race na race, maar ze verloren wel een aantal kopstukken. Zo maakte Rob Marshall de overstap van Red Bull naar McLaren. Bij de Britse renstal vervult Marshall nu een belangrijke rol op het technisch gebied. Hij was echter niet de enige technische man die in de afgelopen maanden aan de slag is gegaan bij McLaren.

Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer bekijkt de situatie van een afstandje. Szafnauer denkt dat er misschien iemand informatie heeft meegenomen naar McLaren. In de podcast 'James Allen on F1' wordt Szafnauer gevraagd naar Marshall: "Het is zeker mogelijk dat er iemand binnenkomt en zegt: 'Dit is het geheime recept van Red Bull, je moet daar naar kijken.' Dat is zeker een mogelijkheid. Als je hoort dat de aero performance vrij is gekomen door een aantal elementen van het mechanische design van de auto, dan kun je het team op die richting wijzen. Bij die richting kun je performance vinden. Eén persoon kan zeker het verschil maken, vooral als je zo'n reusachtige regelwijziging hebt gehad."