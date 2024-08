Hill ziet Red Bull door zure appel heen bijten met Perez

Vlak na de Belgische Grand Prix werd duidelijk dat Red Bull Racing er niet voor heeft gekozen om Sergio Perez te ontslaan. De Mexicaan mag het seizoen gewoon afmaken, en dat zorgde voor de nodige verbazing. Damon Hill denkt dat Red Bull misschien door de zure appel gaat heen bijten.

Perez heeft een enorm tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug. Hij was structureel langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen, en hij maakte de nodige fouten. Perez crashte op onhandige momenten, hij verpestte meermaals zijn kwalificaties en hij moest inhaalraces rijden. Er werd serieus rekening gehouden met een ingreep van Red Bull, maar ze besloten hem dus toch niet aan de kant te schuiven.

Vertrouwen

Die beslissing van Red Bull kwam voor veel mensen als een grote verrassing. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is ook enigszins verbaasd. In de F1 Nation Podcast spreekt Hill zich uit over deze zaak: "Ik heb een tijdje geleden al gezegd dat ze zich veel meer hebben gericht op Checo, en dat ze proberen uit te vinden wat het probleem is, zodat hij het beste uit de auto kan halen en zijn vertrouwen terug kan krijgen. Of wat er dan ook aan de hand is. Ze hebben hem nodig, al helemaal als ze hem niet kunnen vervangen door een andere coureur. In het verleden is gebleken, zoals met Gasly of Albon, dat de situatie snel kan veranderen."

Zure appel

De keuze van Red Bull kan ook nadelige gevolgen hebben voor het team. In het constructeurskampioenschap komt McLaren immers steeds dichter bij. Red Bull heeft de punten van Perez dus hard nodig. Hill denkt hard op na over de redenatie van Red Bull: "Misschien bijten ze door de zure appel heen en zeggen ze: 'We verliezen enkele miljoenen door het kampioenschap te verliezen, of we verliezen enkele miljoenen door van Checo af te komen.'"