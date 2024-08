Krachtbron Alpine nog steeds veel te langzaam

Het is geen geheim dat het team van Alpine veel snelheid te kort komt. De Franse renstal komt niet goed voor de dag, en ze kunnen hun concurrenten regelmatig niet bijhouden. Afzwaaiend teambaas Bruno Famin onthult hoeveel rondetijd Alpine per rondje verliest.

Het team van Alpine rijdt als enige renstal met de Renault-krachtbronnen. De kans is zeer groot dat dit op korte termijn gaat veranderen, want Alpine lijkt afscheid gaan te nemen van de status van een fabrieksteam. Ze lijken te gaan stoppen met het bouwen van hun eigen krachtbronnen. Het lijkt er sterk op dat ze in de toekomst gaan rijden met krachtbronnen die worden gebouwd door Mercedes. Dit jaar rijden ze in ieder geval nog wel met de eigen motoren, maar die komen zeer veel snelheid te kort.

Bruno Famin zwaait over een paar weken af als teambaas. De Fransman wordt opgevolgd door Oliver Oakes. In zijn afscheidsinterview in de podcast 'Beyond the Grid' laat Famin weten hoeveel tijd Alpine momenteel verliest: "Renault miste de boot volledig, maar nu liggen we nog maar tien tot vijftien kilowatt achter. De krachtbron zit gemiddeld twee tienden van de rondetijden af. We hebben het hier wel over de gemiddelde rondetijden, want het hangt natuurlijk wel van het circuit af."