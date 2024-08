Rosberg looft Antonelli: "Van het niveau Verstappen"

De kans is zeer groot dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar op de Formule 1-grid staat. Hij wordt gezien als de topfavoriet voor het zitje bij Mercedes. Nico Rosberg kent Antonelli zeer goed, en hij durft zelfs te stellen dat de jonge Italiaan van het niveau van Max Verstappen is.

Antonelli rijdt dit jaar in de Formule 2. Na een lastige start, begint hij steeds beter in vorm te raken. Hij heeft zijn eerste race al gewonnen en in Spa maakte hij anderhalve week geleden veel indruk met een spectaculaire inhaalactie in de bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillon. De jonge Italiaan is onderdeel van de opleidingsploeg van Mercedes, en hij wordt gezien als de topfavoriet om volgend jaar Lewis Hamilton op te volgen.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is groot fan van Antonelli. De Duitse oud-coureur steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken in gesprek met Sky Sports: "Antonelli racete in mijn kartteam toen hij nog een kleine jongen was. Hij is fenomenaal, hij is van het niveau van Max Verstappen. Het is echt ongelooflijk." Rosberg vindt het jammer dat Antonelli's F2-team Prema dit jaar tegenvalt. Hij zou het dan ook toejuichen als Antonelli kan instappen bij Williams: "Het zou zeker helpen als de overstap naar Williams mogelijk zou zijn. Dan kan hij laten zien waartoe hij in staat is. Maar het helpt ook met het beginnen van het opbouwen van vertrouwen richting een mogelijke stap naar Mercedes."