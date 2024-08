Monaghan blijft wel bij Red Bull: "Voelt als thuis"

Het team van Red Bull Racing beleeft op meerdere vlakken een onrustig seizoen. De prestaties op de baan vallen tegen en achter de schermen is het flink onrustig. Meerdere kopstukken hebben aangegeven te gaan vertrekken, Paul Monaghan voelt daar echter helemaal niets voor.

Na dit seizoen vertrekken Adrian Newey en Jonathan Wheatley bij Red Bull. Beide mannen speelden een belangrijke rol bij de successen van Red Bull in de afgelopen jaren. Afgelopen week werd duidelijk dat Wheatley gaat vertrekken, en het is een nieuw hoofdstuk in het onrustige jaar van Red Bull. Er wordt gevreesd voor een leegloop, maar dat betekent niet dat alle kopstukken weggaan.

Chief Engineer Paul Monaghan verlengde eerder zijn contract bij Red Bull. Hij heeft er helemaal geen zin in om te vertrekken bij het team. Als hij in een interview met PlanetF1 wordt gevraagd naar de reden voor zijn contractverlenging, moet hij grinniken: "Wil je een serieus of een luchtig antwoord? Maar goed, het voelde als de juiste beslissing om dit te doen. Het is een simpele conclusie. Is het gras groener aan de overkant? Ik weet het gewoon niet. Als je kijkt naar de komende jaren en naar de mensen, ik weet ook wel dat ze komen en gaan, dan voelt het hier als thuis. In 2026 zijn we autonoom, toch? Dat is een geweldige kans! Red Bull maakt een prachtige investering door een eigen motor te bouwen. Het is bizar, maar ook briljant!"